Катя Лель рассказала о значении слов «джага-джага» в своей песне, об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На днях TikTok заполонили видео иностранцев, танцующих под песню Кати Лель «Мой мармеладный». Пользователи одеваются в шубы и шапки-ушанки, подражая россиянам и пытаются повторить слова хита.

Как рассказала сама Катя Лель, она изначально не знала смысла строчек «джага-джага» в припеве песни. О том, что же это значит на самом деле, позже ей сообщил Максим Фадеев, который был автором трека.

«Когда я увидела текст и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил, ты не знаешь, что это такое? Это значит "Эй, как дела, все клево". Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. "Джага-джага" — это самое прекрасное, что есть на Земле», — рассказала она.

Напомним, Катя Лель заявляла, что в двухтысячных с ней дуэтом хотела спеть Шакира. Однако от этой идеи отказался Максим Фадеев, который тогда занимался продюсированием певицы.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель назвала тренд в шубах под песню «Мой мармеладный» победой России.