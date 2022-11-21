В Госдуме осудили Сергея Лазарева за суррогатное материнство

Певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. И сын Никита, и дочь Анна родились от суррогатной матери. Все это время артист показывал себя примерным отцом и доказывал, что у ребят все хорошо, несмотря на то, что они живут только с одним родителем. Однако семьей Лазарева заинтересовала Госдума.

Депутат федерального парламента Нина Останина сделала громкое заявление. Она сказала, что осуждает Сергея Лазарева и других звезд шоу-бизнеса, которые когда-то воспользовались услугами суррогатного материнства. По ее словам, нужно размножаться только естественным способом.

В своем обращении Останина затронула и Филиппа Киркорова. Она призвала артистов не кричать о своих детях «из пробирок» и не поощрять подобный способ размножения.

Однако высказывания депутата не сильно волнуют Сергея Лазарева. Он продолжает вместе с бабушкой воспитывать Никиту и Анну, стараясь дать им все самое лучшее. Певец признался, что чаще всего не является строгим отцом, но иногда все же может проявить характер, если дети капризничают.

Одно из главных правил в воспитании звездного отца – никаких гаджетов. Чтобы воспользоваться электроникой, Никита и Анна должны спросить разрешения. Малышам не всегда нравится этот подход родителя, однако они с удовольствием могут себя занять и чем-нибудь кроме игр. Например, Сергей Лазарев показывал, как его дочь решает кроссворд.

Певец признался, что понимает, что звездным детям приходится часто не просто. Их сравнивают с известными родителями, поэтому им приходится соответствовать. Лазарев не хочет, чтобы судьбы его детей зависели от его статуса. Он рассказал, что страшится, что Никита и Анна в один момент будут воспринимать его как артиста из телевизора, а не как отца.

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