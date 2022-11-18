«Поможет лишь чудо»: почему Сергей Лазарев обречен на вечное одиночество

Вот уже несколько лет подряд Сергей Лазарев находится в топе наиболее завидных женихов российской эстрады.

Поклонники певца не теряют надежды, что экс-солист «Smash» сможет, наконец, однажды найти свою вторую половинку.

Почему же талантливому красавцу до сих пор не удается определиться с выбором?

Ответ, как оказалось, может дать детальный разбор натальной карты звёздного холостяка.

Астролог Анна Романова, изучила не один десяток созвездий, оказывающих тайное влияние на представителей отечественного шоу-бизнеса.

По мнению эксперта, основная проблема Лазарева кроется отнюдь не в завышенных требованиях шоумена к своим избранницам, и уж тем более не в его излишней скромности.

Всему виной - коварная планета Лилит, плотно обосновавшаяся в астральном поле сорокалетнего артиста.

«К сожалению, человек, в натальной карте у которого присутствует Лилит, обречён на вечное одиночество, - грустно вздыхает Анна, - сущность выступает против любых долгосрочных любовных отношений и семейных уз.

Так что как бы ни старался Сергей влюбиться – счастье обрести ему поможет лишь чудо».