«Не нужно сбрасывать со счетов»: почему Пелагея не стала популярной у молодежи как Кадышева и Буланова

Звезды 90-х сейчас переживают вторую волну популярности. Молодежь ходит на концерты Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой. Однако некоторые знаменитости пока все еще не смогли завоевать любовь зумеров. Среди них Пелагея. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл, чего артистке не хватает.

По словам продюсера, Кадышева и Буланова сейчас действительно на пике. Их любит молодая аудитория, за счет чего у них стремительно растут гонорары. У Пелагеи же другая публика. Как считает Дворцов, она не популярна у зумеров, так как ничего не делает для того, чтобы им понравиться.

«Буланова и Кадышева целенаправленно на молодую аудиторию пошли. Но Пелагею не нужно сбрасывать, я считаю, со счетов, потому что она тоже талантлива и востребована по-своему, безусловно. Просто, бывает, у кого-то меньше, у кого-то больше аудитория. Если сравнить гонорары Кадышевой, Булановой, и Пелагеи, то последняя получает в 2 раза меньше, плюс-минус 5−7 млн рублей. Но спрос на нее есть, она востребована по-своему и в своих кругах», — заявил Сергей Дворцов.

Отметим, что Надежда Кадышева на сегодняшний день является самой высокооплачиваемой артисткой в стране. Дворцов отмечал, что раньше такие гонорары, как у нее, получала только Алла Пугачева.

