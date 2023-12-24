В Госдуме не приняли извинения Насти Ивлеевой за «голую» вечеринку, об этом сообщает News.ru.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась о нашумевшей вечеринке, которую организовала Настя Ивлеева. Напомним, на мероприятии присутствовали российские звезды, которые выбрали в качестве нарядов полупрозрачную одежду.

24 декабря Анастасия Ивлеева выступила с обращением, в котором принесла извинения за организованную вечеринку. Она заявила, что всю прибыль с мероприятия направит на благотворительность.

По словам Драпеко, извинения блогерши ее не убедили.

«Такого рода развлечения, на мой взгляд, нужно просто признать незаконными и запретить. Несмотря на все извинения. Это было безобразно и неприлично. И то, что звезды делают это коллективно, вдвойне противно. Ведь все видео с вечеринки они выложили в сеть», — объяснила депутат.

Драпеко добавила, что мероприятие все равно стоит оценить с точки зрения закона.

«Поэтому это нужно рассмотреть с точки зрения нарушения закона о защите нравственности несовершеннолетних», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что адвокат Киркорова оценил вероятность того, что у певца отнимут детей из-за вечеринки Ивлеевой.