«В городе запах горя»: живущая в Лос-Анджелесе солистка «Демо» вышла на связь с фанатами
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Живущая в Лос-Анджелесе бывшая участница «Демо» Саша Зверева вышла на связь с поклонниками. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
По словам артистки, ее жилище находится вне доступности огня, поэтому с ней и ее близкими все в порядке.
«Не переживайте за нашу семью. Наш дом в пределах видимости происходящего, но вне доступности огня. У нас все закончилось вместе со стихшим ветром. Дома есть фильтры воздуха. <…> В городе запах гари и горя», — поделилась исполнительница.
Зверева уточнила, что в настоящий момент сосредоточена на том, как помочь пострадавшим.
Дом исполнительницы расположен в районе Venice в западной части Лос-Анджелеса. Вместе со звездой живут и ее родители.
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