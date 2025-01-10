«В городе запах горя»: живущая в Лос-Анджелесе солистка «Демо» вышла на связь с фанатами

Живущая в Лос-Анджелесе бывшая участница «Демо» Саша Зверева вышла на связь с поклонниками. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам артистки, ее жилище находится вне доступности огня, поэтому с ней и ее близкими все в порядке.

«Не переживайте за нашу семью. Наш дом в пределах видимости происходящего, но вне доступности огня. У нас все закончилось вместе со стихшим ветром. Дома есть фильтры воздуха. <…> В городе запах гари и горя», — поделилась исполнительница.

Зверева уточнила, что в настоящий момент сосредоточена на том, как помочь пострадавшим.

Дом исполнительницы расположен в районе Venice в западной части Лос-Анджелеса. Вместе со звездой живут и ее родители.

Пожары в Лос-Анджелесе называют одними из самых разрушительных в истории округа. Стихия угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров многие кинокомпании и стриминги, базирующиеся в этом штате, решили перенести запланированные съемки — до лучших времен, пока огонь не утихнет. Уже точно известно, что заморожены оказались такие проекты как «Хитрости», «Анатомия страсти» и «Фоллаут».

Ранее мы писали, что виллу Алексея Воробьева в США удалось спасти от пожара.