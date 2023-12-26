В гордом одиночестве: бывшая жена-вебкамщица Комиссаренко рассказала, как провела Рождество

В сентябре стендап-комик Слава Комиссаренко вступил в брак. Однако выяснилось, что он женился на украинской вебкам-модели Юлии Шашковой. Юморист не догадывался о прошлом своей супруги и был разбит этой новостью. После скандала они расстались, а Юлия уехала в США, где начала новую жизнь. Накануне девушка встретила Рождество в гордом одиночестве.

Экс-супруга юмориста рассказала, как провела рождественский вечер в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она приготовила пряники, украсила елку, съела десерт в гордом одиночестве, укрывшись пледом. Вечер у Юлии получился уютным.

«Хочу сказать вам, что я счастлива. И пусть в это Рождество и Новый год все тоже будут счастливыми и хотя бы чуточку добрее», — сказала она.

Подписчики Юлии были восхищены атмосферным вечером блогера. Они поздравили девушку с праздником.

«Вы очень хорошенькая. Вас хочется обнять. С праздником!», — написали фанаты Шашковой.

Напомним, о прошлом Шашковой рассказали подписчики Комиссаренко, которые узнали в ней вебкам-модель. Комик сообщил, что был раздавлен обманом и очень разочарован.

Бывшая возлюбленная юмориста рассказывала, что занималась вебкамом всего несколько недель. Она считает, что ее смогло бы предостеречь от «подобного занятия должное половое воспитание» со стороны близких.