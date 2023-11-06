Комик Дмитрий Позов высказался о скандале с женой Славы Комиссаренко

Актер шоу «Импровизация» Дмитрий Позов поддержал стендап-комика Славу Комиссаренко, который после свадьбы узнал, что его жена занималась веб-камом. Он выразил мнение, что коллега по сцене поступил правильно, разорвав отношения с девушкой, скрывавшей свое прошлое.

«А может, они накануне брачный контакт подписали и ему половину имущества ей отдать надо — вот он сидел и плакал?» — сказал Позов в интервью Лауре Джугелии на YouTube.

Актер добавил, что решил не вмешиваться в отношения Комиссаренко с женой, поэтому ничего не стал писать ему, хотя желание выразить слова поддержки были.

Позов также не стал осуждать откровенный пост Славы, в котором он поделился с подписчиками всем, что произошло и публично отрекся от новоявленной жены. По словам артиста, возможно, в этот момент с комиком просто не было никого рядом, кроме самой вебкамщицы. Он напомнил, что комик находится в чужой стране, где у него нет близких людей.

Дмитрий признался, что иногда у него тоже бывают порывы поделиться чем-то личным в соцсети. Но чаще всего позже он сожалеет об излишней публичной откровенности.

В сентябре Слава Комиссаренко неожиданно для поклонников женился. Избранницей комика стала уроженка Украины Юлия Шашкова. Увидев фотографии девушки, подписчики узнали в ней вебкам-модель. Комиссаренко заявил, что раздавлен обманом и очень разочарован.

Ранее мы писали, что пока пара еще не распалась, но находится на грани. Если развод все-таки состоится, что Юлия окажется в списке бывших девушек юмориста, которых объединяет одна черта — любовь выставлять свое тело на показ.