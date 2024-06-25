«Меня накрыла паника»: беременная Мария Погребняк заподозрила у себя рак

Недавно блогер Мария Погребняк объявила о четвертой беременности. Бизнесвумен ждет ребенка от своего жениха, хоккеиста и бизнесмена Игоря Головинского. Однако знаменитость не сразу поверила в то, что беременна, и даже сначала заподозрила у себя серьезное заболевание. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

В мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за своего возлюбленного Игоря Головинского, а недавно сообщила о беременности. У блогера уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

В личном блоге Мария Погребняк рассказала, как узнала о том, что ждет ребенка. По словам знаменитости, первые признаки беременности появились у нее на новогодних праздниках. Тогда она внезапно почувствовала себя плохо.

«Я начала чувствовать себя плохо после физических нагрузок. У меня начала сильно болеть поджелудочная. Все списала на оливье, селедку под шубой, просекко и другие излишества. Кроме того, я заметила, что набираю вес», — поделилась Мария Погребняк.

На тот момент блогер отдыхала на Маврикии. По словам Марии Погребняк, она «сама диагностировала у себя панкреатит», но лекарства не помогли». Тогда бизнесвумен заподозрила у себя онкологическое заболевание.

«Я забеспокоилась. В голову закралась мысль о раке. Я прочитала о схваточных болях в области поджелудочной. Они усиливались, и я не могла спать или есть. Меня накрыла паника, и я с нетерпением ждала возвращения в Москву, чтобы обратиться к врачу», — призналась блогер.

Вернувшись домой, Мария Погребняк сразу отправилась в больницу с подозрениями на рак. В больнице бизнесвумен заверили, что с ней все в порядке, а позднее она узнала, что беременна.

«Увидев две полоски, я была ошеломлена. <…> Я не приукрашу, если скажу, что это было самое невероятное известие, которое я когда-либо получала», — заявила знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк рассказала о препятствиях на пути к беременности.