«У Игоря нет детей, плюс у нас резус-конфликт»: Мария Погребняк рассказала, что мешало забеременеть

Блогер Мария Погребняк сообщила о препятствиях на пути к беременности. У нее была недостаточный вес и резус-конфликт с избранником – Игорем Головинским.

Подробностями она поделилась на странице в соцсетях. По признанию Марии, они ждали малыша.

«У Игоря нет детей, и он неоднократно меня спрашивал, готова ли я еще раз родить», - поделилась Погребняк.

Она призналась, что не против материнства ради человека, которого «безгранично любит, но «в голову закрадывались сомнения».

«Мой вес недостаточный для беременности, о чем предупреждала гинеколог», - рассказала Погребняк. Набирать вес Мария не собиралась.

«Второй момент – я 12 лет сидела на гормональных препаратах. Плюс у нас с Игорем резус-конфликт: у меня отрицательный, у него положительный», - рассказала блогер.

Она задумывалась о том, что забеременеть будет непросто. Беременность она назвала «чудесным подарком» и «настоящим чудом.

Мария осознает, что четвертые роды пройдут сложнее предыдущих.