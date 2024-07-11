«В голове пусто»: писатель Мальцев объяснил, почему некоторые артисты покинули Россию

Писатель Мальцев заявил, что покинувшие Россию артисты уехали из-за знакомых. Об этом сообщает «Абзац».

Публицист и журналист Игорь Мальцев высказался об уехавших из России знаменитостях. По его словам, такое решение некоторые приняли из-за давления друзей и знакомых.

«У многих просто в голове пусто. Многих убеждают всякие друзья, знакомые, лидеры общественного мнения, что надо ехать, надо бежать. Потом человек очень талантливый, например, уезжает, и я вижу, как ему плохо», — рассказал он.

В качестве примера он вспомнил солиста коллектива Tequilajazzz.

«В первые дни он [лидер группы Евгений Фёдоров, — прим. ред] не был идеологически заточен. Это значит, что ему просто сидят и бубнят всё время в башку», — заявил Мальцев.

Впрочем, Федоров до сих пор так и не вернулся в Россию. В одном из последних интервью он утверждал, что покинул страну из-за угроз, которые поступали ему в соцсетях после того, как он осудил СВО.

Ранее мы писали о том, что Борис Ельцин оказался в базе уехавших из России после мобилизации.