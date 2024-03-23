«В голове не укладывается»: Юлия Савичева оказалась рядом с «Крокус Сити Холлом» в день теракта

Певица Юлия Савичева призналась, что находилась рядом с «Крокус Сити Холлом» в день вооруженного нападения террористов 22 марта. По словам артистки, всего несколько часов отделяло ее от теракта. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге, пишет mk.ru.

«Вчера у меня был утренний эфир рядом с „Крокусом“, после которого я пошла пообедать и проходила мимо концертного зала. В голове не укладывается, что спустя несколько часов там произошла такая страшная трагедия. Мои соболезнования всем семьям погибших, всем, кто пострадал в этом страшном теракте», — написала Юлия Савичева.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Недавно появилась информация, что российским силовикам удалось остановить машину, на которой передвигались возможные участники террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала у себя в соцсетях, что окажет необходимую помощь бойцам, расстрелявшим предполагаемых террористов в машине.

Ранее сообщалось о том, что некоторые российские артисты решили отменить свои концерты после теракта в «Крокус Сити Холле».