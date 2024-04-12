Александр Петров получил роль в новом фэнтези «Горыныч»: кого сыграет актер

Актер Александр Петров получил главную роль в новом фэнтези «Горыныч». Он сыграет лейтенанта ВМФ Леху Колокольцева, который будет спасать Русь. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер картины Дмитрий Хонин рассказал, что по сюжету нового семейного фильма персонаж Петрова встречается в плаванье с гигантским морским чудищем, которое переносит его батискаф в былинную старину. Там он встречается с детенышем Горыныча, и им вместе предстоит спасти древнее Русское княжество.

Кроме Петрова, роли в фильме исполнят Сергей Маковецкий – он будет князем, а также Анастасия Талызина – она воплотит образ Маруси.

Съемки фэнтези планируют начать уже этим летом. Примерная дата премьеры пока не оговаривается.

Напомним, что ранее стало известно об еще одном готовящемся сказочном фильме. Уже собран каст для новой экранизации «Буратино». Известно, что главная роль была отдала не мальчику, а юной актрисе Вите Корниенко. На ее счету уже большое количество успешных проектов. Также продюсер озвучил, кто сыграет Карабаса-Барабаса.