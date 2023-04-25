«В голос выла, выпуская боль»: Хорохорина рассказала, как Гундарева разрушила ее брак

Первым мужем Натальи Хорохориной был ее однокурсник Виктор Корешков. В студенческие годы между ними вспыхнули романтические чувства, которые привели к свадьбе. Три года актеры были счастливы друг с другом, пока в их жизни не появилась Наталья Гундарева. Она была вхожа в семью и имела хорошие отношения с обоими супругами, поэтому звезда сериала «Фродя» даже не думала ревновать любимого к ней. Эта ошибка и привела ее к большому количеству боли.

Наталья Николаевна призналась, что муж много времени проводил с коллегой, и она не придавала этому большого значения. То, что они дружны, было как само собой разумеющееся. Однако спустя три года совместной жизни Виктор изменил жене с ней на дне рождения Александра Фатюшина. И после этого назад дороги уже не было.

Актриса не смогла простить предательство. Когда стало известно о произошедшем, она находилась на съемках кинокартины «Пираты XX века», поэтому ей приходилось справляться с болью одной. Хорохорина рассказала, что из-за стресса смогла резко похудеть, поэтому костюмеры экстренно ушивали все ее костюмы для съемок.

«Я, конечно, похудела очень сильно в Москве. Я провела там меньше месяца, это нервы. Я помню, возвращалась поздно и людей никого не было. Я просто в голос выла, выпуская из себя вот эту боль, которая во мне сидела», - вспоминала актриса в YouTube-шоу «PROжизнь».

И хоть мужа Наталья Николаевна прощать не желала, она все же попыталась поговорить с соперницей. Хорохорина рассказала, что до сих пор сохраняет в памяти тот телефонный звонок. Пересилив себя, она набрала номер Гундаревой, но ничего предъявить ей не смогла, а та сказала: «Наташа, дышите глубже».

Сейчас артистка уже давно отпустила эту ситуацию, тем более, что после развода она вышла замуж во второй раз и родила дочь. Правда, и этот брак не увенчался успехом. Анализируя случившееся много лет назад, Наталья Николаевна пришла к выводу, что Гундарева загубила карьеру ее первого супруга. Теперь ей просто его жалко, так как, в отличии от Натальи, он не понимал, во что ввязывался.

«Она его просто сломала. Он же из профессии ушел. Не знаю, сколько мы бы прожили, и как бы у нас всё было. В тот самый момент он входил в профессию, все в театре от него отвернулись. Стали подозревать, что за счет Наташи хочет вылезти куда-то», - поделилась своими мыслями Наталья Хорохорина.

Ранее появилась информация о статусе актрисы Оксаны Акиньшиной. Оказалось, что в 2018 году она так и не развелась с супругом, поэтому до сих пор официально состоит в браке, несмотря на роман с Данилой Козловским.