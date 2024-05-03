В годовщину смерти Вячеслава Зайцева о модельере вспомнил только Васильев. Об этом сообщает Kp.ru.

30 апреля исполнился ровно год со дня смерти Вячеслава Зайцева. Журналисты обратили внимание на то, что в соцсетях российских знаменитостей только Александр Васильев посвятил пост памяти Зайцева.

«Прошёл год со дня ухода нашего друга, учителя, предшественника и Великого творца русского стиля в моде 20 века. Светлая память! Слава…» — написал он.

Даже единственный сын модельера, Егор Зайцев, не высказался в соцсетях. Хотя мужчина и находится в больнице, он общается с прессой и даже выкладывает в соцсетях модного дома анонсы новых коллекций.

Отметим, что спустя год на могиле модельера в Щелково так и не появился памятник. По словам Егора Зайцева, мемориал установят позже — его проект уже готов.

Ранее мы писали о том, что певец Юлиан вступился за сына Вячеслава Зайцева, который не пришел на поминки отца.