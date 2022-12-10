«В год Кролика буду бегать как кролик»: Басков рассказал об операции

На премии «Золотой микрофон» Николай Басков почти не передвигался по сцене и прихрамывал. Нездоровый вид насторожил публику.

Однако Басков извинился и попытался успокоить зал. Он перенес тяжелую операцию на ногу, у него были порваны связки. Но на следующий год, а именно в год Кролика, певец пообещал бегать как кролик.

Ранее мы писали о странностях, появившихся в соцсетях Николая Баскова.