«В глаза она бы это не сказала»: приятель Долиной считает, что Слава пытается пиариться на ее имени

Слава в очередной раз выступила с критикой в адрес коллеги Ларисы Долиной. Певица никак не может продать квартиру из-за ситуации с ней. Последний потенциальный покупатель заявил, что будет ждать решение суда по делу Ларисы Александровны и Полины Лурье. Однако в окружении артистки считают, что исполнительница хита «Одиночество» преследует иную цель — похайпить на другом известном имени.

Приятель Долиной в разговоре с Telegram-каналом Свита Короля заявил, что Славе лучше заняться собой, а не травлей Ларисы Александровны. Тем более что выпады певицы в адрес коллеги, как считает источник, абсолютно неискренние. Все дело в желании получить больше известности на громкой ситуации.

«Она недавно вроде бы говорила, что ей диагноз поставили какой-то? Так, может, она займется лучше лечением, а не травлей Ларисы Александровны? Уверен, что прямо в глаза она бы это не сказала, а в интернете скандалы разводить — много ума не надо», — предположил собеседник журналистов.

Слава назвала мошенничество — болезнью нашего века. Певица, которая критикует Ларису Долину из-за ситуации с квартирой, сама недавно столкнулась с проделками аферистов.