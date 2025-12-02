«Какая-то болезнь нашего века»: певица Слава стала жертвой мошенников

Певица Слава предупредила о новой схеме мошенничества в Сети. В своем личном блоге 45-летняя исполнительница рассказала, как аферисты используют ее имя для обмана людей.

Более того, по словам артистки, злоумышленники задействовали ее сестру Елену, с которой у звезды близкие отношения.

«Один человек создает соцсети под нашим именем, будто бы он мой давний товарищ и друг, делает передачу на ТНТ про строительный проект и он собирает с людей деньги по 200-300 тысяч, уже некоторые даже заплатили», — объяснила Слава.

Мошенник представляется как некий Денис Яковлев из Уфы. Мужчина уверяет, что является продюсером нового строительного шоу, которое раскручивает вместе с сестрой Славы. Некоторые жертвы мошенника уже обратились в полицию. Также они сообщили о новой схеме самой Анастасии Сланевской, чтобы та смогла предупредить поклонников об обмане.

«Ребят, это не имеет к нам никакого отношения, мы ничего не снимаем. Это точно. Поэтому будьте осторожны. Какая-то болезнь нашего века, эти разводы начались, просто жесть», — добавила певица.

Ранее Слава рассказала о встрече с Аллой Пугачевой. По ее словам, Примадонна написала ей песню, но певица так и не исполнила композицию, так как забыла слова.