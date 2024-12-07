«Пацан времени не теряет»: Водонаева высмеяла Сердюкова после предложения Бородиной

Ксения Бородина порадовала подписчиков радостной новостью. Николай Сердюков сделал телеведущей предложение прямо в Эрмитаже. Фанаты принялись поздравлять звезду с радостным событием, впрочем, нашлись и те, кто неоднозначно отреагировал на помолвку пары. Алена Водонаева не упустила случая подколоть жениха Ксении.

Мнение о радостном событии Алена Водонаева высказала в своем Telegram-канале. Она показала видео и фото, на которых Сердюков делает предложение возлюбленной.

«Пацан времени не теряет», — лаконично написала телеведущая.

Водонаева не скрывает иронии, с которой относится к союзу Бородиной и Сердюкова.

Накануне ночью телеведущая опубликовала в личном блоге видео, где Николай Сердюков делает ей предложение. Оповестив не только поклонников, но и знакомых и близких друзей о произошедшем, женщина тут же начала получать поздравления.

Предложение Ксения получила по время закрытой экскурсии по ночному Эрмитажу. Она расчувствовалась, когда Николай встал перед ней на одно колено. Ксения согласилась и тут же обняла и поцеловала новоиспеченного жениха, а после начала рассматривать кольцо.

Недавно Водонаева высказалась о романе Ксении Бородиной и призвала ее «не выходить замуж» за нового избранника. По словам знаменитости, телеведущая достойна равного себе мужчины, каким не является Николай Сердюков.