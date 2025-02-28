В фонде Водяновой ответили на обиду Светланы Бондарчук из-за отсутствия приглашения на гала-ужин

Представители фонда модели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» ответили телеведущей Светлане Бондарчук, обидевшейся из-за отсутствия приглашения на гала-ужин. Оказалось, что прошедшее в Дубае мероприятие не было вечеринкой для друзей организации, поэтому Светлану позовут на вечер, организованный уже в России.

Напомним, что в личном блоге Светлана Бондарчук публично заявила об обиде на Наталью Водянову. Телеведущая узнала, что модель пригласила на мероприятие, посвященное 20-летию фонда, Ксению Собчак, Ульяну Сергеенко, Яну Рудковскую, но не вспомнила о ней. Представители организации после этого тоже выступили с заявлением, сообщив, что на самом деле полноценный юбилей будет отмечаться позже, и там Светлана сможет появиться.

«Мы с большим уважением относимся к нашим донорам, партнерам и всем, кто когда-либо поддерживал и поддерживает работу фонда. Вечер в Дубае не был празднованием юбилея с друзьями фонда, а проводился с целью привлечения средств», - цитирует слова представителей Telegram-канал «Светские крошки LIVE».

Когда мероприятия фонда будут организованы в России, не уточнили. Но не исключено, что теперь Бондарчук сама откажется от приглашения.

Ранее Светлана Бондарчук ответила на слухи об изменах бывшего мужа Федора.