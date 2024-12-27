«Он любил только меня»: Светлана Бондарчук ответила на слухи об изменах Федора

Федор и Светлана Бондарчуки прожили вместе 25 лет, став родителями сына, который подарил семье двух внучек, и дочери. В 2016 году пара неожиданно объявила о разводе, а позже режиссер женился на молодой актрисе Паулине Андреевой. По слухам, Бондарчук не был верен первой супруге с самого начала, но телеведущая опровергает эти слухи.

Светская львица с улыбкой вспоминает о бывшем муже. Светлану спросили, что она думает о возможном разводе Федора с Паулиной. Телеведущая ответила, что, если у них настоящая любовь, нужно сохранить брак, а если что-то пошло не так, «это их дела».

Журналисты также спросили, изменял ли режиссер Светлане, когда они были в браке.

«Я не знаю, когда мы были вместе, он любил только меня», — разоткровенничалась модель в эфире YouTube-канала «Хватит слухов».

Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019 году. В последнее время появились слухи о расставании звездной пары. Они практически не выходят в свет вместе. Однако ни режиссер, ни актриса никак не комментируют эти новости.

Режиссера заподозрили в романе с молодой актрисой Софьей Синицыной, родившей дочь от сына Олега Табакова. Но девушка заявила, что, кроме работы, ее с ним ничего не связывало.