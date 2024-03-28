В фонде Муслима Магомаева высказались о записи альбома с песнями артиста «Голос мой услышь», вырученные средства от продажи которого будут направлены на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева поддержала эту идею, сообщает Газета.Ru.

«Это всегда приветствуется, поскольку, когда люди выражают желание помочь, это всегда должно быть позитивно воспринято», – заявила она.

Директор фонда отметила, что они следили за информацией и комментариями о случившемся. По ее словам, вся страна следила за этим.

«Ничего здесь нового сказать невозможно. Это трагедия, это ужасно», — добавила она.

Маргарита Косарева также сообщила, что в настоящее время в музее Магомаева продолжаются следственные работы, и о состоянии экспозиции будет ясно позднее.

«Когда мы туда зайдем, выведем, заново его установим, тогда будем говорить, в каком состоянии. Надеюсь, что все будет хорошо», — пояснила она.

Напомним, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 143 человека, а более 180 пострадали.

После трагедии сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, Эмин Агаларов говорил журналистам, что музей Муслима Магомаева и все вещи артиста после пожара остались нетронутыми.

Ранее мы писали о том, что российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен Муслима Магомаева.