Артисты перепели в поддержку пострадавших в «Крокусе» 12 песен Муслима Магомаева. Об этом сообщает Kp.ru.

28 марта на стриминговых площадках появился альбом «Голос мой услышь». В него вошли песни Муслима Магомаева, именем которого был назван концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта случился теракт.

В новую пластинку вошли 12 песен. В записи альбома приняли участие Баста, Валерия, Юлия Паршута, Ваня Дмитриенко, Стас Михайлов, HammAli, Mona и многие другие.

Как отмечают создатели альбома, все вырученные с прослушиваний деньги будут направлены пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Москве, в концертный зал ворвались несколько террористов. Они отрыли огонь по зрителям и подожгли здание. В результате атаки погибли 143 человека, еще 372 пострадали.

Ранее мы писали о том, что Сергей Светлаков спас актера Сергея Бурунова от теракта в «Крокусе».