В финале шоу «Маска» появятся два новых члена жюри

Музыкальное шоу «Маска» на телеканале НТВ близится к завершению. В финальном выпуске пятого сезона, который состоится 5 мая, к членам жюри присоединятся Сергей Лазарев и Дмитрий Билан.

Артисты стали победителями четвертого сезона шоу, они скрывались в костюмах скорпиона и мамонтенка.

Кроме того, выступления финалистов проекта будут по традиции оценивать Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и Валерия.

Среди конкурсантов борьбу продолжают Кот, Змей Горыныч, Енот, Бабочка и Матрешка, однако уже в это воскресенье, 28 апреля, шоу покинет еще один участник, сообщает портал Вокруг ТВ.

Ранее жюри раскрыли артиста, скрывавшегося под маской щенка. Почти все назвали имя Жана Милимерова, однако приглашенный гость Кирилл Туриченко узнал под маской Дениса Клявера.