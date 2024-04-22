Певец Денис Клявер обвинил Кирилла Туриченко в вылете из шоу «Маска». Об этом сообщает StarHit.

Почти все члены жюри перед тем, как маска щенка была сброшена с одного из участников шоу заявляли, что под ней скрывается Жан Милимеров. Однако на самом деле под маской был певец Денис Клявер.

Один из членов жюри, Кирилл Туриченко, рассекретил участие Клявера еще до выхода полуфинала. По словам бывшего участника группы «Чай вдвоем», накануне съемок он случайно встретился с Туриченко.

«Он, как человек ответственный, «Маску» смотрит, уже успел проанализировать все вышедшие в эфир девять выпусков. И тут он видит меня и говорит: «А ты сегодня едешь на «Маску»?» Меня вообще сложно застать врасплох, но в этот раз что-то пошло не так, я начал жутко наигранно отвечать: «Да ты что, какая «Маска»!» — рассказал он.

Клявер признался — он до последнего момента считал, что коллега по сцене его узнает.

«От Кирилла Туриченко я, конечно, не ожидал такой подставы», — добавил певец.

Ранее мы писали о том, что Денис Клявер рассказал о нынешнем статусе дуэта «Чай вдвоем».