В ФБР подтвердили обыски в доме ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня ряд СМИ со ссылками на неназванные источники сообщили о начале обысков в доме политолога и ведущего Дмитрия Саймса в США. Теперь же ФБР подтвердило, что в поместье Саймса прошли обыски. Согласно официальному заявлению, служба провела обыск в соответствии с решением суда.

«ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии», — объяснили в ведомстве.

Ранее Дмитрий Саймс рассказывал, что не посещал США с 2022 года. Он также не знает, претензии какого характера к нему выдвинуты. Сообщалось, что поместье, расположенное в штате Вирджиния, было куплено ведущим за 1,6 млн долларов в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что Надежда Ермакова раскрыла заработки ведущих «Дома-2».