«В эту ночь ты ушла навсегда»: актриса Мария Миронова не может поверить в смерть матери

Актриса Мария Миронова трогательно обратилась к матери в годовщину ее смерти. В личном блоге дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой опубликовала пост, посвященный родному человеку, и призналась ей в любви.

22 февраля исполняется четыре года, как не стало заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Мария Миронова почтила память актрисы, опубликовав в соцсети ее архивное фото и посвятив ей пост.

«Моя любимая, самая прекрасная Мама, в эту ночь ты ушла навсегда… 4 года назад… Это слово только сейчас начинает осознаваться… Навсегда. Что значит это понятие в нашей жизни? Только уход из жизни и Любовь. Больше нет у него смыслов. Больше ничего не существует навсегда. Люблю тебя. Навсегда…» — написала актриса.

Напомним, Мария Миронова родилась в браке Екатерины Градовой и Андрея Миронова. Артисты поженились в 1971 году, но их брак просуществовал всего пять лет. Причиной расставания пары стала популярность актера среди женщин. Позднее в одном из интервью Екатерина Градова заявила, что ее муж «не умел ценить семью и верность».

«Жить с Андреем было тяжело. Он совершенно не умел ценить семью, преданность, верность. Не выделял меня из числа своих обожательниц. Что жена, что любовницы — все едино. Для меня это было пыткой, поэтому и развелись», — делилась бывшая жена Андрея Миронова.

В фильмографии Екатерины Градовой всего 12 работ, а самая известная ее роль — радистка Кэт из первого советского сериала «Семнадцать мгновений весны». Также актриса играла в театре, но в 1987 году завершила карьеру из-за тяжелой болезни. Тогда артистка «обратилась к Богу», и смогла исцелиться. После этого экс-супруга Андрея Миронова стала очень религиозной, а в Оптиной Пустыни познакомилась с физиком Игорем Тимофеевым, за которого вышла замуж в 1991 году и обвенчалась с ним.

Екатерина Градова ушла из жизни 22 февраля 2021 года, ей было 74 года. Причиной смерти стал инсульт.

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