«Я практически была свидетелем его ухода»: Алла Сурикова рассказала о последних днях жизни Андрея Миронова

Режиссёр Алла Сурикова рассказала о последних днях актера Андрея Миронова, ушедшего из жизни 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет. По ее словам, она также была в Риге, когда произошла трагедия.

«К сожалению, я практически была свидетелем его ухода. Я уехала отдыхать в санаторий на Рижском взморье, в этом санатории также отдыхала мама Андрея Мария Владимировна. У Андрея как раз были гастроли в Риге - он заменял спектакль Театра Сатиры, потому что ушел из жизни Анатолий Папанов», - приводит mk.ru слова Суриковой.

Режиссер отметила, что Миронов пригласил ее на свой спектакль, который должен был состояться 16 августа, а также хотел отметить премьеру в санатории, где она жила.

В день смерти Сурикова с подругой ждали Миронова, однако он все не приезжал, а в час ночи к ней в комнату вбежала Мария Владимировна и сказала: «Посидите со мной, мне страшно. Андрея увезли в реанимацию».

В итоге, 16 августа спектакль не состоялся, вся труппа отправилась в Москву на похороны.

Ранее актриса Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов не был ей отчимом. Как пояснила бывшая жена шоумена Николая Фоменко, просто ее родители не состояли в браке, но Миронов был ее биологическим отцом.