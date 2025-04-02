«В этот ужаснейший бой»: Алла Пугачева все-таки выпустила песни о героях ВОВ

Алла Пугачева выпустила обещанные песни о героях Великой Отечественной войны. Композиции «Поцелуй войны» и «Мамы» появились в ночь на 2 апреля на YouTube-канале народной артистки, хотя изначально релиз планировался на 11 апреля.

Песня «Поцелуй войны» посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года. Музыку для композиции написал Андрей Мисин, текст — Андрей Ордынец.

Для второй песни написала текст сама Пугачева. Автором музыки также выступил Андрей Мисин. В ней поется о матери, которая потеряла сына на фронте.

«Как я могла отпустить тебя, сын. Как могла. В этот ужаснейший бой», — поет Примадонна.

Звукорежиссер Игорь Лалетин недавно предположил, что анонс песен звезды о войне может быть фейком. Он недоумевал, зачем Пугачева решила спеть на эту тему.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев заявил, что патриотические песни не помогут сбежавшей за границу после начала спецоперации Алле Пугачевой получить прощение россиян