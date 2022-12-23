«В этот день меня могло не стать»: жена Стаса Костюшкина чудом выжила

В последнее время имя Стаса Костюшкина часто мелькает в информационном пространстве. Дело в том, что совсем недавно певец объявил о воссоединении группы «Чай вдвоем». Подобная новость очень обрадовала поклонников музыкального коллектива и увеличила медийность мужчины. Тем не менее не только радостные события произошли в жизни Костюшкина за эти дни. Выяснилось, что 20 декабря могло не стать его супруги.

Об ужасающей истории Юлия Костюшкина сообщила в своей социальной сети. По словам девушки, она едва не погибла от упавшего с крыши куска льда. Первая половина ледяной глыбы упала на машину жены Стаса и оставила на бампере приличную вмятину, вторая — приземлилась в метре от звезды. Юлию словно парализовало от ужаса, она не могла даже пошевелиться. И, конечно, в первую очередь она испугалась не за себя, а своих детей, которые могли остаться без матери.

«20. 12. 2022. Теперь это мой второй день рождения! Осознание того, что меня могло не стать, пришло позже. Глыба приземлилась в метре от меня. В тот момент я не успела ничего: не понять, не испугаться, не отпрыгнуть, не закрыться руками. Я стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины», — поделилась Костюшкина.

К слову, подобный случай очень напугал даже поклонников звездной пары, которые посоветовали Юлии быть более аккуратной в зимнее время года.

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