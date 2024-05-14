«В этом заключается суть жизни»: экс-супруг Нюши сделал заявление после новости о разводе с певицей

Недавно певица Нюша официально объявила о разводе с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, спустя семь лет брака. Теперь бывший муж знаменитости высказался в личном блоге о жизненном опыте, косвенно намекая на ситуацию с Нюшей.

Игорь Сивов философски относится к трудным жизненным ситуациям, воспринимая их как полезный опыт.

«Любой опыт, даже если он сложный, становится возможностью узнать что-то новое, расширить свой кругозор и чему-то научиться. Каждая ситуация, которая происходит в нашей жизни, начинает казаться самой правильной, когда ты в позиции исследователя», — отметил экс-супруг Нюши.

Бизнесмен призвал всех видеть в каждом моменте жизни «возможность для роста и саморазвития».

«Именно в этом заключается суть нашей жизни — быть открытым для всего, что может прийти, и извлекать уроки из каждого опыта, делая каждый день более ярким и насыщенным», — заключил Игорь Сивов.

Накануне Нюша впервые вышла в свет после объявления о разводе с мужем. Певица стала ведущей церемонии вручения премии Жара Music Awards 2024. Для мероприятия артистка выбрала смелый наряд — платье с голой спиной и экстремальным декольте, состоящее из золотого корсета и черной юбки в пол.

Напомним, слухи о разладе в браке Нюши и Игоря Сивова появлялись уже давно. В начале этого года стали говорить о возможном разводе супругов. Тогда певица перестала выкладывать совместные фото с мужем. Затем артистка появилась на вечеринке Russian Party Super и VK без обручального кольца. Более того, мужчину, похожего на мужа знаменитости, заметили в компании незнакомки. Однако пара никак не комментировала происходящее.

Певица и бизнесмен поженились в 2017 году. Через год у пары родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что бывший муж Нюши Игорь Сивов продает билеты на восьмичасовое шоу по духовной проработке «Proресурс». Примечательно, что мероприятие прорекламировала в соцсетях и сама артистка, которая, по-видимому, продолжает помогать мужчине.