«В этом смысле не везет»: Иван Стебунов рассказал о постельных сценах в кино

Постельные сцены в фильмах выглядят абсолютно органично, заявил актер Иван Стебунов. В интервью «7Дней.ru» знаменитость поделился опытом подобных съемок и заявил, что ему, как правило, не везет с партнершами.

По словам Стебунова, его раздражает такое отношение к работе. Негодование и возмущение актрис по поводу съемок в постельных сценах очень сильно затягивают весь процесс.

«Но с актрисами, как правило, мне в этом смысле не везет. Это обязательно долгие уговоры, слезы, уходы в другие комнаты — тратится время, нервы, и это раздражает, конечно», — отметил Иван.

При этом девушки знают, на что идут, но почему-то все равно закатывают истерику на площадке. Часто, по словам артиста, его партнершам даже не надо полностью раздеваться перед камерой.

В качестве обратного примера Стебунов привел Анну Котову, которая относилась ко всему с иронией. Благодаря такому подходу все остались довольны результатом, а, по мнению самого Ивана, сцена с актрисой получилась самой откровенной в его жизни.

Ранее Стебунов заявил, что в театре «Современник» ждут возвращения актера Михаила Ефремова. По словам артиста, служащие ведут переписку с осужденным коллегой.