«В этом моя заслуга»: Валя Карнавал считает, что сделала популярной Ларису Долину

TikTok-блогер Валя Карнавал прославилась не только благодаря юмористическим видео. Девушка ругалась с мэтрами российской эстрады. Несколько лет назад она устроила словесную перепалку с Ларисой Долиной.

Народная артистка России и Карнавал участвовали в шоу «Музыкалити», где нужно было угадывать песню по ее отрывку. В процессе беседы Долина высказала недовольство, что Валя занимается музыкой без специального образования. Это очень задело юную звезду.

Люди разделились на два лагеря: одни поддерживали блогера, другие — артистку. Валя признается, что тогда переживала из-за хейта. Добавлялись еще переживания по поводу расставания с Егором Кридом. Девушка впала в депрессию: «смотрела в потолок, ела шоколадки и плакала».

Однако Карнавал считает, что конфликт пошел на пользу Долиной. У знаменитости появились социальные сети, и она стала очень популярной.

«После него у нее появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом моя заслуга», — рассказала Карнавал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

Поругалась Валя и с другим известным артистом — Шурой. Артист раскритиковал блогера в эфире шоу. Блогер признается, что это была долгая травля, она пыталась сдержаться, но в конце не выдержала.

Ранее блогер раскрыла подробности романа с Егором Кридом. Подробности читайте здесь.