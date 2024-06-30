«Как же мы друг друга измотали»: Валя Карнавал призналась, что роман с Кридом был невозможным

Непродолжительный роман тиктокерши Вали Карнавал с певцом Егором Кридом закончился выяснением отношений в Сети. По словам девушки, роман с артистом был для нее чем-то невозможным, а расставание — болезненно.

Карнавал высказалась о пройденном этапе в беседе с YouTube-блогером Надеждой Стрелец. Тиктокерша заявила, что изначально не верила своему счастью — стать девушкой именитого артиста.

Однако, как показало время, молодым людям не суждено быть вместе. Звездная пара рассталась, и через время Егор вынес весь сор из избы. Он опубликовал клип, в котором нелестно высказался о бывшей возлюбленной.

«Я вот сейчас все это вспоминаю и понимаю, насколько же мы друг друга вот измотали, измучили. Настолько мы после расставания были агрессивными и импульсивными. Все, что между нами было, мы пытались превратить во что-то злое», — рассказала тиктокерша.

Ранее звездный стилист Александр Данилов рассказал сайту «Страсти», что не так с Егором Кридом. По словам эксперта, артист хочет выглядеть моложе за счет стрижки.