В эти майские дни отдыхает на море: как Ольга Бузова отпраздновала Пасху

Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила Пасху. Поездка знаменитости на море совпала с главным церковным праздником. Где конкретно отдыхает звезда, пока неизвестно. Но из окна ее шикарного номера видны пальмы и море.

Телеведущая поделилась кадрами с отдыха в своем Telegram-канале Бузова. Ольга выложила туда фото, на котором показала, как подготовилась к встрече христианского праздника.

Бузова позирует перед камерой с куличем в руках. На возвышении из глазури певица поставила зажженную свечку. А рядом на столе можно заметить крашеные яйца.

Кроме этого снимка, Ольга выложила пару историй. На видео она продемонстрировала шикарный вид из гостиничного номера. Перед отелем растянулось синее море, на берегу которого виднеются верхушки пальм.

Ранее Анна Семенович рассказала, что на праздник приготовила специальный диетический кулич. Певица продолжает бороться с лишним весом.