Анна Семенович раскрыла свой диагноз и поделилась рецептом кулича для похудения

Певица Анна Семенович призналась, что борется с лишними килограммами, но не собирается отказываться от традиционных пасхальных угощений. Она рассказала, что на праздник приготовила специальный диетический кулич, так как недавно врачи диагностировали у нее инсулинорезистентность.

«Я очень люблю Пасху. Даже в советские времена моя бабуля собирала всех, и мы отмечали этот светлый день. Конечно же, на праздничном столе были главные пасхальные угощения и непременно кулич, сделанный своими руками», - рассказала Анна в беседе с mk.ru.

Она подчеркнула, что сохранила традицию печь куличи на Пасху, но значительно изменила рецепт, заменив пшеничную муку на ржаную, грубого помола.

«Рожь является медленным углеводом и расщепляется постепенно, не вызывая скачков глюкозы в крови. Для меня это сейчас особенно важно, недавно у меня обнаружили проблемы с сахаром в крови и инсулинорезистентность», призналась Семенович, добавив, что принимает лекарства, чтобы привести все показатели в норму.

Ранее Анна Семенович призналась, что похудела к весне на шесть килограммов. Она съездила на несколько дней в детокс-клинику, чуть строже стала следить за рационом — исключила вредные блюда и сахар.