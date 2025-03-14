В Эстонии женщины подрались на концерте 59-летнего певца Валерия Меладзе, который состоялся в спортивном комплексе «Тондираба». Драка произошла в время исполнения артистом песни «Небеса» - зрители продолжили разборки, даже когда певец общался с публикой.

О случившемся сообщает Sport24.ru. Концерт Меладзе проходил 11 марта в Таллине.

Судя по публикуемым кадрам, одна из женщин схватила другую за волосы. Окружающие просили их остановиться и занять свои места.

«Стоят, ничего не видно. Порвали цепочку девушке», - обратилась россиянка к подошедшему охраннику.

Пользовательница соцсетей, выложившая видео, на вопрос в комментариях, что не поделили девушки, написала: «Вид на Валеру загородили».

В Сети возмутились, что зрители покупают билеты в партер и пытаются танцевать на сидячих местах, загораживая сцену. Автор видео уточнила, что на этом выступлении не была предусмотрена фан-зона.

Ранее сообщалось, что Меладзе нарушил правила дорожного движения во время визита в Москву. Он получил штрафов на 7 тыс. рублей.