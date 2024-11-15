В Ереване отменили концерт Гуфа

В Ереване отменили концерт российского исполнителя Гуфа. Вместо него выступит рэпер Гио Пика.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сестра Гуфа сообщила, что музыкант еще лежит в рехабе, он планирует закончить курс лечения от наркозависимости. К настоящему моменту певца не выписали. Запрета на выезд за границу у рэпера нет. Организаторы ждали, что он приедет в Армению выступить на совместном концерте с Sevak и Xcho.

При этом Гуф собирается вернуться к работе 22 ноября – он даст сольный концерт в Москве. Затем рассмотрит предложения на новогодние корпоративы – как известно источнику, за 45-минутное выступление рэпер берет 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, как проходит лечение Гуфа в рехабе. Сообщалось, что программа рассчитана на 28 дней. Музыкант лежит в отдельной палате. Самая трудная – первая неделя, когда случаются срывы и ломки. К рэперу приходят сестра и полицейские.