Программа рассчитана на 28 дней: как проходит лечение Гуфа в рехабе и кто его навещает

Рэперу Гуфу осталось неделю провести в отдельной палате в рехабе. Его программа лечения рассчитана на 28 дней.

Подробности пребывания музыканта в клинике узнал Super.ru.

Выяснилось, что рэперу было тяжело первые семь дней. В этот период чистки организма случаются психозы, нервные срывы и ломки, что пришлось пережить и Гуфу.

В рехабе он встает в 8 утра, делает зарядку, завтракает, потом с другими пациентами идет на групповую или индивидуальную терапию. Подопечные пишут в клинике эссе на определенные темы, посещают лекции, йогу и арт-терапию.

Известно, что помимо сестры Ольги, к рэперу регулярно приходят полицейские. Гуф носит электронный браслет.

Ранее сообщалось, что Гуф из-за сильной ломки стал нажимать тревожную кнопку – требовал, чтобы выпустили из клиники. Врачи не стали вызывать полицию. Состояние рэпера списали на припадок.