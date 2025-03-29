«В эмиграции надо ходить только в шикарном»: уехавшая в США Мария Машкова получила поддержку в России

Уехавшая из России актриса Мария Машкова рассказала, кто поддержал ее после эмиграции. В эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром» дочь Владимира Машкова призналась, что поддерживает связь со своей подругой из Москвы.

После 2022 года Мария Машкова перестала приезжать в Россию из США на заработки или для того, чтобы увидеться с близкими. Актриса разругалась с отцом и друзьями, но, по ее словам, одна из подруг все же поддержала ее в решении эмигрировать из страны.

«Ко мне приехала моя близкая подруга из Москвы, которая удивительным образом осталась близкой, что в наши дни большая редкость. Она привезла мне голубое шикарное пальто. Сказала, что мне в эмиграции надо ходить только в шикарном, и она же привезла платок моей бабушки», — поделилась Мария Машкова.

При этом артистка не стала раскрывать имя приятельницы, поскольку та вернулась в Москву и не собирается уезжать из страны. В одном из интервью Мария Машкова признавалась, что после эмиграции периодически поддерживает связь с матерью, но их отношения с отцом разрушились. Выяснилось, что Владимир Машков поставил дочь перед выбором: либо она вместе с детьми вернется в Россию, либо их общение прекратится.

«С отцом мы не справились. <…> Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня. <…> Мы друг друга не слышим», — рассказывала актриса.

Напомним, в 2022 году Мария Машкова покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. По словам знаменитости, она не жалеет об эмиграции и уже не думает о возвращении в родную страну. При этом артистка утверждала: «Ничто не изменит того, что я русская и буду этим гордиться».

Ранее мы писали о том, что эмигрировавшая Мария Машкова жестко высказалась в адрес оставшегося в России отца. Актриса заявила, что ей «не за что просить прощения».