«Мне не за что просить прощения»: уехавшая в США дочь Машкова жестко высказалась об отце

Актриса Мария Машкова, отвечая на претензию подписчика в соцсети, заявила — она ни в чем не виновата перед отцом, поэтому ей не за что просить прощения. Уже несколько лет она не поддерживает связь с Владимиром Машковым из-за разных политических взглядов.

После начала СВО Мария отказалась возвращаться в Россию и поругалась из-за этого с папой. Актер довольно тяжело переживает из-за разрушенных отношений с дочерью, но ничего не может сделать, так как она выступает против страны, в которой родилась и стала известной. Машкова тоже неоднократно говорила, что хотела бы помириться, но при этом менять свою позицию не собирается.

Из-за взглядов актрисы ее часто критикуют в Сети. «Предать собственного отца, после просить прощения и продолжать свои действия… Вы его разочарование на всю жизнь», - высказался один из пользователей недавно. По всей видимости, это так задело Марию, что она даже решила ответить, причем при этом задела папу.

«Мне не за что просить прощения. Не очень понимаю, где вы увидели мое покаяние», - отметила Машкова.

Напомним, что актриса вместе с детьми и мужем живет в Лос-Анджелесе. За границей Марии много приходится работать, чтобы обеспечивать всех.

Ранее Мария Машкова призналась, что боится возвращаться в Россию.