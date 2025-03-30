В Екатеринбурге задержали менеджера Паши Техника: известно, что произошло

В Екатеринбурге задержали менеджера Паши Техника (Павел Ивлев) по имени Марк, который активно комментирует состояние здоровья рэпера, впавшего в кому в Таиланде после употребления неизвестных веществ.

Как пишет Telegram-канал E1.ru, Марк курирует артиста, выступающего под псевдонимом Metox. Накануне вечером он выступал в местном ночном клубе, и после концерта вся команда отправилась на железнодорожный вокзал, чтобы выехать в Тюмень.

При этом сам Марк объяснил, что сначала проводнику не понравились его проездные документы, а потом они почувствовали от него запах алкоголя и отказались пускать в вагон, чтобы не разбудить детей. Прибывшие на перрон полицейские увели менеджера скандального рэпера в отделение.

В итоге музыканты отправились в Тюмень без менеджера. Сам же Марк пообещал в ближайшее время выехать в Москву, чтобы оттуда вылететь в Таиланд на помощь Технику.

Напомним, 40-летнего Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Он подключен к аппарату ЭКМО и находится в коме в больнице на Пхукете. У него выявили сразу несколько критических проблем: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром.

Ранее близкий друг музыканта Лука Сафронов заявил, что Паша Техник впал в кому в Таиланде из-за окружения, которое мешало ему полноценно пройти программу оздоровления. Он выразил уверенность, что им выгодно, чтобы рэпер совершал пьяные выходки, которые приносят им деньги, а ему — только позор.