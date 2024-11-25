В Екатеринбурге во второй раз отменили концерт Глеба Самойлова из «Агаты Кристи»

В Екатеринбурге во второй раз отменили концерт певца Глеба Самойлова, который хотел выступить в январе с хитами группы «Агата Кристи». Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, концерт «День Рождения Глеба Самойлова — Все Хиты Агата Кристи!» должен был состояться еще в августе, но его перенесли на январь. В итоге отменилось и это выступление. Отмечается, что летом против выступления высказывались активисты из «Русской общины». Они заявляли, что музыкант в интервью осуждал СВО.

Билетный оператор сообщил о том, что концерт 4 января 2025 года в клубе отменен.

«Приносим извинения за причиненные неудобства», – говорится в сообщении.

Источник отмечает, что концерты в Уфе и Краснодаре, запланированные на ноябрь, тоже не состоятся.

Напомним, что летом Самойлов оказался в центре скандала после выступления в Красноярске. Тогда зрители писали о том, что музыкант еле стоял на ногах и не мог допеть песню, за него это сделал гитарист. Но представители певца опровергали обвинения и говорили, что Глеб находится «в прекрасной форме».

Ранее мы писали о том, что в Омске отменили концерт певицы Дианы Арбениной после требований общественников.