В Екатеринбурге снова перенесли концерт певца Стаса Михайлова. Об этом сообщает издание «Наша газета».

Еще 6 апреля должен был пройти концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге. Сначала его переносили на 21 мая, но и в эту дату выступление артиста не состоялось. Теперь мероприятие вновь перенесли — уже на 26 октября.

Представители площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», где должно было состояться выступление артиста, сообщили, что уже приобретенные билеты остаются действительными на новую дату. У зрителей, которые не смогут посетить концерт, есть возможность вернуть деньги за билеты.

Причины переноса мероприятия не уточняются. Стас Михайлов в соцсетях также не комментировал перенос концерта.

Ранее мы писали о том, что концерты Стаса Михайлова массово отменяют в Санкт-Петербурге из-за Аллы Пугачевой. Об этом рассказал шоумен Стас Барецкий.