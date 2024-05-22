Концерты Стаса Михайлова массово отменяют в Санкт-Петербурге из-за Аллы Пугачевой
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Шоумен Стас Барецкий со ссылкой на собственные источники сообщил о массовой отмене концертов певца Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге. Он допустил, что это может быть связано с артисткой Аллой Пугачевой.
Подробности приводит NEWS.ru.
«Из своих источников я знаю о том, что сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Стаса Михайлова», - поделился шоумен и добавил, что точные причины ему неизвестны. При этом Барецкий предположил, что «это связано с возвращением Пугачевой на родину».
Он отметил, что Примадонна «не пальцем деланная», и назвал ее «королевой».
Барецкий также рассказал о написанных им для Пугачевой песнях. Он надеется, что артистка их исполнит. Также шоумен выразил уверенность, что певица продолжит выступать в России, хоть и «будет тяжеловато».
Ранее сообщалось, что Михайлов сократил количество гастролей ради семьи. Об уходе со сцены речи не шло.