SHAMAN провел урок музыки в школе Новомосковска и разобрал с учениками свои песни

Певец SHAMAN провел урок музыки в родной школе Новомосковска. На нем присутствовала учительница артиста.

Видео с открытого урока исполнитель показал в своем Telegram-канале.

Певец признался: на время сменить профессию и выступить в роли учителя – интересный опыт. SHAMAN раскрыл детям профессиональные секреты, дал алгоритмы создания музыки.

«Разобрали с учениками мои песни — «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия». Рассказал детям, как создавал эти композиции и почему для меня было важно снять клип на песню «Моя Россия» именно здесь — в Новомосковске», - поделился музыкант.

Певец рассчитывает продолжить эту традицию.

Во время урока он позвонил по видеосвязи возлюбленной – главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. С детьми и учителями певец исполнял свои песни.

Ранее сообщалось, что 20-летнего сотрудника салона сотовой связи задержали за слив данных певца SHAMAN.