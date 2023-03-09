В Екатеринбурге школьникам поручили выучить слова песни SHAMAN «Я русский»

В одной из школ города Екатеринбурга пятиклассникам дали домашнее задание выучить слова песни исполнителя SHAMAN «Я русский». Об этом сообщило издание 66.ru.

По словам директора образовательного учреждения, никто учеников не заставлял выбирать именно эту композицию. Это была полностью их инициатива. Изначально детям были предложены песни, которые проходят по программе, однако они попросили педагога отойти от плана.

«У нас есть перечень определенных произведений, который утвержден рабочей программой педагога, но класс 5А выбрал песню SHAMAN «Я русский», чтобы представлять ее на конкурсе военно-патриотической песни», - прокомментировала директор школы Екатеринбурга.

На данный момент ученики разучивают песню вместе с педагогом по музыке в рамках внеклассных занятий. После завершения подготовки песня будет представлена на конкурсе.

Напомним, что певец SHAMAN стал популярен не так давно благодаря патриотическим композициям. Сначала хитом стал его трек «Встанем», а затем он выпустил «Я русский», «Исповедь», «Моя Россия» и «Самый русский хит». Свой путь к славе исполнитель начал еще много лет назад на телевизионных музыкальных проектах. Впервые о нем заговорили после участия в «Факторе А», где вокалист дошел до финала. Однако занять первое место ему так и не удалось, зато он запомнился Алле Пугачевой. Примадонна даже вручила ему свой личный приз, сказав, что видит в Ярославе Дронове большой потенциал.

После артист попытал счастье уже в «Голосе» на Первом канале. Но и там вершина ему не покорилась. В очередной раз не одержав победу, он решил завязать с конкурсами и отдаться карьере. Некоторое время он выступал в составе музыкального коллектива, но затем решил, что хочет быть солистом. Тогда он взял псевдоним, который, по его словам, полностью отражает его на сцене. SHAMAN признавался, что перед зрителями совершенно меняется, «выпускает сущность», и поэтому человеческое имя, как артисту, ему не подходило.

К слову, долгое время певец не изменял своему имиджу и был со светлыми дредами. Однако в клипе «Исповедь» он решил их срезать и предстать перед поклонниками в совершенно новом образе.