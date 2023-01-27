Услышал голос в голове: певец SHAMAN рассказал, из-за чего лишился дредов

Вчера, 26 января, певец SHAMAN выпустил новый клип, в котором предстал перед поклонниками с новой прической. В конце ролика он встал на колени перед священником и срезал свои дреды, которые являлись частью его образа. В интервью Пятому каналу он впервые рассказал, почему решил сменить имидж.

По словам артиста, убрать пряди его призвал голос в голове. Он говорил ему, что пора что-то изменить, что необходимы перемены. И певец послушал его.

«Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. Почему бы и нет? Все-таки я человек творческий», - признался SHAMAN.

Исполнитель хита «Я русский» подчеркнул, что людям в принципе свойственно меняться. В жизни хочется попробовать многое. И теперь поклонникам артиста придется привыкать к его новому имиджу, так как SHAMAN стал будто другим человеком с короткими осветленными волосами.

К слову, певец уже долгое время скрывал от фанатов, что срезал дреды и держал интригу до выхода клипа. На своей странице в социальной сети он публиковал фотографии в шапке и скрывал пряди. Правда, пользователи так и не догадались до последнего, что для них приготовил SHAMAN.

Ранее певец высказался на тему, что ему нравится проводить время со взрослыми опытными женщинами, а не ровесницами.