В Екатеринбурге рассказали об отмене концерта певицы Лолиты. Об этом сообщает E1.ru.

Один за другим отменяют в России концерты звезд, участвовавших в знаменитой «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. На этот раз представители площадки в Екатеринбурге заявили об отмене выступления Лолиты.

«Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — объяснили в пресс-службе концертного зала.

Концерт был запланирован на 21 марта — он должен был пройти в МТС Live Холл.

Напомним, Лолита была среди гостей так называемой «голой» вечеринки, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Кроме нее на мероприятие пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Алена Водонаева, Ольга Орлова, Глюкоза. Некоторые звезды поспешили извиниться после участия в вечеринке. Однако Глюкоза и Алена Водонаева оказались в числе тех, кто публичные извинения не приносил.

Ранее мы писали о том, что в Перми отменен концерт певицы Лолиты.