В Екатеринбурге раскупили самые дорогие билеты на концерт Гарика Сукачева

Билеты на концерт певца Гарика Сукачева в Екатеринбурге стоимостью 12 тыс. рублей почти все раскупили. Это самая высокая стоимость мест на мероприятие.

На момент публикации билетов по цене 12 тысяч осталось только два.

Нет билетов в первый ряд и на балконе, а также в амфитеатре. В партер остались билеты по цене от 3,5 до 4,5 тыс. рублей.

В гранд-партере есть невыкупленные места за 8 и 10 тыс. рублей. Самых бюджетых билетов стоимостью 3 тыс. рублей всего три, пишет Ura.ru.

Выступление Сукачева состоится в эту субботу 16 ноября. Концерт пройдет в «МТС Live Холл».

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар и райдер Сукачева. По его словам, гонорар артиста составляет 1,7-2 млн рублей. Он предпочитает в райдере много дорогих сигарет и алкоголь.